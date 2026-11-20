Более 1200 человек присоединились к поискам пропавшего в Москве пса Грега

Жители Подмосковья объединились в поисках пса по кличке Грег, с которым москвич Валерий Суровягин прожил 12 лет. Питомец сбежал во время прогулки и заблудился. Теперь его ищут всем столичным регионом. Владелец рассказал об этом 360.ru.

Бежевый пес, похожий на овчарку, пропал на севере Москвы 28 октября во время прогулки. Пенсионер подобрал его на улице 12 лет назад в двухлетнем возрасте и с тех пор не расставался. Кличка кобеля Грег, но Суровягин ласково называл его сынком.

«Когда он убегал, он всегда прибегал. Двенадцать лет по одному и тому же маршруту: отсюда по парку до Талдомской, вернуться до Лобнинской», — рассказал мужчина.

Он выгуливал питомца всего в 50 метрах от дома на знакомой Грегу территории. Однако пес слепой, и ему тяжело ориентироваться в пространстве.

Теперь мужчина каждый день ходит по улицам, всматривается в похожих собак и вслушивается в шорохи. Волонтеры группы «ЛапиПоиск» помогли пенсионеру распространить ориентировки и сняли ролик, который разлетелся по соцсетям и набрал более миллиона просмотров.

К работе подключились не только зооволонтеры, но и рядовые жители. В сообществе «Поиск Грега» более 1200 участников. Поиски ведутся в Химках, Долгопрудном, Лобне, Солнечногорске и других городах региона.

Ранее жителю Магаданской области вернули пса, пропавшего в лесу. Его обнаружили охотники на территории Финляндии.