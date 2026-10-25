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    Сексолог Кульгавчук предупредил, что скроллинг перед сном вредит браку

    Привычка листать ленту перед сном снижает удовлетворенность браком и может вызвать чувство ненужности. О риске эмоционального отдаления предупредил сексолог Евгений Кульгавчук, сообщает «Абзац».

    По словам врача, гаджеты создают иллюзию близости: супруги находятся рядом, но каждый погружен в свой виртуальный мир. Пара теряет совместные моменты и возможность восстановить эмоциональный контакт после повседневных забот.

    Кульгавчук объяснил, что со временем невысказанные обиды накапливаются, а дистанция растет. Один из супругов может чувствовать, что партнеру интереснее интернет, чем отношения. При этом выразить свои переживания удается не всегда, передает радио Sputnik.

    Телефон отвлекает внимание от партнера, подавляет сексуальное притяжение и может провоцировать ревность из-за подозрений в переписке с кем-то еще. В перспективе, предупредил сексолог, такое поведение способно привести к интимной дисфункции.

    Врач также отметил, что просмотр ленты нарушает сон. Недосып усиливает раздражительность и конфликты на фоне усталости и нехватки эмоционального контакта. По оценке Кульгавчука, пассивное потребление контента не восстанавливает силы, а истощает.

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