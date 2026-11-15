Самую дорогую новогоднюю елку установят не в столице

SHOT: в Красноярском крае установят 30-метровую елку за 91 миллион рублей

Самую дорогую новогоднюю елку в России планируют установить В Красноярске на острове Татышев. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Искусственная ель высотой 30 метров обойдется в 91 миллион рублей. Елку украсят шарами, звездами, пряничными домиками и другими новогодними игрушками, а рядом с ней появится гигантский светящийся шатер, на который уйдет девять километров светодиодных нитей.

Столь щедрое финансирование празднования Нового года стало результатом прошлогоднего провала. Волна критики обрушилась на администрацию из-за старой обветшавшей конструкции, на которой еще и не зажглась иллюминация.

В этом году, помимо самой елки, на праздничное оформление администрация Красноярска выделила 105,3 миллиона рублей.

Ранее аналитики пришли к выводу, что средний бюджет на новогодние подарки у россиян составляет 11 тысяч рублей.