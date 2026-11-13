Итоги сезона кикшеринга подвели в Москве

Сезон кикшеринга в Москве подошел к концу. Местные жители и гости столицы совершили более 110 миллионов поездок.

«Наконец-то ни у кого не осталось вопросов, что самокат — это полноценный транспорт и участник транспортной инфраструктуры уже более 190 городов», — подчеркнул руководитель сервиса «Самокаты Яндекс Go» Леонид Ясиновский.

Первые сервисы краткосрочной аренды электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности были запущены в Москве в мае 2018-го. За это время кикшеринг стал заметной частью городской мобильности.

По мнению участников рынка, основные вызовы перед индустрией сегодня — это контроль возраста и верификация через такие сервисы как Госуслуги, локализация производства самокатов и запчастей, а также работа над инфраструктурой и законодательством в каждом конкретном городе присутствия кикшеринга.

«Дополнительное регулирование еще нужно. Оно активно сейчас обсуждается — это изменения в ПДД. Такие меры помогут нам ввести регулирование в той части, которая на сегодня регулируется меньше, чем прокатные самокаты — речь о частных самокатах, которых в стране тоже много», — отметил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Эксперт подчеркнул: бизнес развивает технологии, которые помогают снижать риски на улицах. Так, по данным «Яндекс Go», число происшествий на сто тысяч поездок снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом.

В 2027 году сервис планирует ввести проверку возраста через «Госуслуги» в разных российских городах — сейчас она доступна только в Подмосковье и тестируется в Санкт-Петербурге — и добавить альтернативные способы подтверждения, например, через MAX. В компании надеются, что это станет отраслевым стандартом для всех операторов сервисов аренды.