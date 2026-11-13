Опрос показал, что средний бюджет на новогодние подарки у россиян составляет 11 тыс. рублей

Средний бюджет на новогодние подарки у россиян составляет 11 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» по итогам опроса, результаты которого есть в распоряжении RT .

По данным исследования, 17% респондентов хотят уложиться в 3 тыс. рублей, 23% — в сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Еще 26% готовы потратить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 16% — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Бюджет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей закладывают 10% опрошенных, а 7% — еще больше.

Чаще всего близким планируют дарить сладости и шоколадные наборы (36%), новогодние сувениры (35%) и средства для ухода за телом (21%). В топ-5 также вошли подарочные сертификаты (20%), чайные и кофейные наборы (20%).

«При этом сами россияне не хотели бы получить в подарок носки (29%). Также в антирейтинге — блокноты, ежедневники и прочая канцелярия (25%), настольные игры, пазлы и конструкторы (18%), а также ароматические свечи и диффузоры (18%). Каждый пятый зумер (21%) не будет рад книге, а опрошенные старше 65 лет не хотят, чтобы им дарили посуду (23%)», — заключили аналитики.

В опросе с множественным выбором ответов приняли участие 10 тыс. респондентов.