В Москве 11 ноября пройдет День платформенной экономики

День платформенной экономики состоится 11 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве. В мероприятии примут участие представители федеральных органов власти, регионов, бизнеса, цифровых платформ и экспертного сообщества, сообщила Ассоциация цифровых платформ.

Участники обсудят подготовку национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года, которую разрабатывают по поручению президента России.

Одну из частей программы посвятят тому, как цифровые сервисы меняют повседневную жизнь. Экспозиция покажет их применение в течение дня — от пробуждения до сна.

Представители государства и бизнеса рассмотрят, как цифровые решения могут облегчить компаниям доступ к господдержке, финансированию, заказчикам и технологиям, а также сократить издержки.

Среди заявленных участников — министр цифрового развития Максут Шадаев, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман, глава Корпорации МСП Александр Исаевич и председатель правления фонда «Сколково» Сергей Перов.