Верблюд сбежал от полиции в Астрахани и попал на видео

Сотрудники ДПС в Астрахани несколько часов обеспечивали безопасность движения на Старом мосту через Волгу из-за верблюдов, оказавшихся на проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по региону.

Инцидент произошел ночью, примерно с 01:20 до 04:00 утра во вторник.

На место направили три экипажа Госавтоинспекции. Полицейские временно перекрыли проезд и организовали реверсивное движение, чтобы не допустить аварий и заторов. Для снятия животных с железнодорожных путей привлекли специальный погрузочный кран.

В результате совместных действий инспекторов и других служб верблюдов удалось безопасно эвакуировать. После этого движение по мосту восстановили.

«Две версии есть. Первая, что они с Казахстана, со степи сбежали. Вторая — с заповедника в области где-то», — рассказал 360.ru свои предположения о происхождении животных очевидец.