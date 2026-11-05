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    Россиянам назвали количество сокращенных рабочих дней в 2027 году

    Богданова-Шемраева: в 2027 году россиян ожидают четыре сокращенных рабочих дня

    Фото: РИА «Новости»

    Россиян в 2027 году при пятидневной рабочей неделе ожидают четыре сокращенных рабочих дня. Об этом РИА «Новости» рассказала директор Департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

    «На один час короче будут рабочие дни 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября», — сказала она.

    Богданова-Шемраева добавила, что в феврале россияне смогут отдохнуть три дня подряд перед Днем защитника Отечества. Суббота, 20 февраля, станет рабочей, но укороченной на один час, а понедельник, 22 февраля, будет выходным.

    В апреле, июне и ноябре россиянам сократят рабочие дни на час накануне Праздника Весны и Труда, Дня России и Дня народного единства.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова рассказала, что в следующем году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя — в феврале.

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