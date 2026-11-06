В Иркутской области мужчина спас вмерзшую в лед собаку

В Ольхонском районе Иркутской области местный житель Дмитрий спас собаку, которая вмерзла в лед на реке Малая Анга. Об этом мужчина рассказал 360.ru.

По словам местного жителя, 4 ноября он увидел в сообществе объявление с фотографией: на снимке собака лежала во льду, а автор просила спасти животное. Дмитрий написал в МЧС и узнал адрес.

Он сразу приехал на набережную и увидел, что у собаки вывернулась передняя лапа, вторая оказалась заморожена, а задняя часть уже проваливалась.

Дмитрий съездил за инструментами, потому что голыми руками справиться было невозможно. С ним приехали еще несколько человек. Мужчины стали потихоньку освобождать животное и в итоге вытащили его. Дмитрий отвез собаку в госпиталь Иркутск.

«По пути останавливался, состояние проверял. Маленько покормил, она поела чуть-чуть. Воды не стала. Когда привез ее, там уже сотрудникам передал. <… > Надеюсь, она выживет», — рассказал собеседник 360.ru.

По словам ветеринаров, снимки показали повреждение мышцы. Вероятно, животное сбила машина, а до речки оно доползло и замерзло.

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