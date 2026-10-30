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    «Сами вырастут, как грибы». Психолог назвала самую частую причину, почему дети сбегают из дома

    Психолог Макарова: за побегом ребенка из дома стоят конфликты с родителями

    Фото: РИА «Новости»

    В Нижнем Новгороде две 13-летние школьницы ушли из дома и несколько дней не выходили на связь. О причинах подростковых побегов и способах их избежать в беседе с 360.ru рассказала детский психолог, нейропсихолог и клинический психолог Кира Макарова.

    Нижегородских беглянок нашли живыми и невредимыми. Их история завершилась благополучно, но заставила задуматься, что толкает детей убегать из дома.

    По мнению психолога, в основе такого поведения чаще всего лежат конфликты и недопонимание с родителями.

    Эксперт также подчеркнула, что подростку важно общение со сверстниками, поэтому родители должны знать, с кем дружит ребенок. Кроме того, его жизнь нельзя ограничивать только школой — нужны увлечения, спорт или творчество.

    «Нужно внимательно следить за тем, с кем он общается, есть ли у него любимое дело. Подросток, помимо школы, должен иметь какие-то увлечения. Допустим, спорт или какое-то творчество. Нужно заполнять этот вакуум в человеке тем, что сделает его более культурным, тем, что его разносторонне развивает. Многие думают, что дети сами вырастут, как грибы. Ну, не бывает так», — пояснила психолог.

    Макарова также отметила, что доверительные отношения с ребенком нужно выстраивать с самого детства, не дожидаясь подросткового возраста. Если же побег произошел, родителям стоит обратиться в полицию, а затем разобраться в отношениях с ребенком.

    «Если ребенок уже ушел, нужно обращаться в правоохранительные органы, заявлять его в розыск. А потом уже садиться и выяснять, что происходит. Может быть, нет никаких доверительных отношений. Это повод к тому, чтобы присмотреться и что-то поменять в общении с ребенком. Выяснить, что происходит в его жизни, и наладить отношения. Ведь это не взрослый человек, который вам сказал: „Я с тобой жить не хочу“, собрался и ушел. Это ребенок», — отметила Макарова.

    Подробнее о том, как нижегородские школьницы пропали одна за другой, и о том, что они писали своим родителям, а также советы психолога — читайте в нашей статье.

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