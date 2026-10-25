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    Мошенники придумали схему с многомиллионными претензиями

    МВД предупредило о письмах мошенников с досудебными претензиями

    Фото: РИА «Новости»

    Мошенники рассылают россиянам электронные письма с фиктивными досудебными претензиями на несколько миллионов рублей, чтобы заразить их устройства вредоносными программами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    Злоумышленники представляются сотрудниками аналитических подразделений или юридических служб. В сообщениях они угрожают крупными взысканиями, но не объясняют, на каком основании предъявляют требования.

    По данным ведомства, расчет строится на испуге получателя: опасаясь многомиллионного долга, человек открывает прикрепленный файл.

    В нем может находиться вредоносное программное обеспечение, позволяющее получить доступ к устройству, персональным данным и деньгам жертвы.

    МВД рекомендует не открывать подозрительные вложения и не поддаваться давлению, особенно если отправитель требует срочно выполнить его указания.