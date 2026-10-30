Фейк: в России запустили телеграм-бот для проверки сведений о воинском учете
Мошенники придумали схему с ботом для «проверки сведений о воинском учете»
В мессенджере Telegram распространяется бот, через который якобы можно проверить сведения о воинском учете. Оказалось, что его запустили мошенники.
Фейк
В описании бота указывается, что он якобы может помочь пользователю разобраться с текущим статусом призыва. Авторы отметили, что в чат можно отправить сканы или фотографии документов, например паспорта, военного билета и повестки, а также указать, куда и когда пользователя вызывают.
Также они уточнили, что бот якобы сопоставит предоставленные сведения и покажет, какой этап призыва подтверждается документами, какие действия в них указаны и какое подразделение или место назначения известно.
Если пользователь отправил сканы бумаг, появляется интерактивное меню, где можно выбрать такие пункты, как «Воинский учет и повестки», «Отсрочка от мобилизации», «Выезд из страны» и «Статус военнослужащего». При попытке выбрать один их пунктов возникают запросы на предоставление данных из военного билета и вопросы о том, были ли отсрочки ранее.
Если гражданин кликает на «выезд из страны», то ему высвечивается вопрос о том, когда именно планируется поездка. На ввод случайной даты бот пишет: «Изучим предоставленную информацию и ответим в этом чате как можно скорее. Если вы хотите дополнить обращение, отправьте дополнительные сведения или документы прямо в этот чат».
Также при запросе о «Статусе военнослужащего» в чате показывается просьба указать свой статус.
Правда
На самом деле бот не имеет никакого отношения к Минобороны. Ведомство не информировало о создании подобных сервисов.
Переписка с ботом показывает прием документов, а не проверку государственного реестра. После загрузки бумаг в чате обещает «сопоставить предоставленные сведения», после чего сообщает об изучении полученных сведений.
В боте нет подтверждения доступа к государственным данным или результата проверки по ним, а вопросы об отсрочке, военном билете и дате выезда также не доказывают принадлежность сервиса.
Загрузка личных данных на подобные платформы грозит утечкой сведений. Информацией в дальнейшем могут воспользоваться мошенники, которые попытаются обмануть указанных в бумагах граждан и похитить деньги.
В 2022 году в мессенджере часто появлялись ссылки на подобные чат-боты. В них предлагали проверить, занесли ли человека в списки на частичную мобилизацию, сообщил Runet.news.
В сентябре Минобороны уже предупреждало об аферистах, которые пытаются узнать личные данные военнослужащих и членов их семей через электронную почту.
В ведомстве подчеркивали, что не следует открывать файлы или переходить по ссылкам, если нет подтверждения подлинности отправителя. В Минобороны не требуют от военных отправлять документы через Сеть. Для этих целей используется только официальная переписка.
Выяснить свой статус по воинскому учету можно через «Госуслуги». Для этого необходимо выбрать раздел «Оборона и служба в армии» и «Сведения о воинском учете».
Можно получить эту информацию в личном кабинете на сайте реестрповесток.рф. Чтобы это сделать, требуется найти раздел «Воинский учет». Также есть возможность узнать статус через военкомат или МФЦ.
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