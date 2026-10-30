Фейк: в России запустили телеграм-бот для проверки сведений о воинском учете

В мессенджере Telegram распространяется бот, через который якобы можно проверить сведения о воинском учете. Оказалось, что его запустили мошенники.

Фейк

В описании бота указывается, что он якобы может помочь пользователю разобраться с текущим статусом призыва. Авторы отметили, что в чат можно отправить сканы или фотографии документов, например паспорта, военного билета и повестки, а также указать, куда и когда пользователя вызывают.

Также они уточнили, что бот якобы сопоставит предоставленные сведения и покажет, какой этап призыва подтверждается документами, какие действия в них указаны и какое подразделение или место назначения известно.

Если пользователь отправил сканы бумаг, появляется интерактивное меню, где можно выбрать такие пункты, как «Воинский учет и повестки», «Отсрочка от мобилизации», «Выезд из страны» и «Статус военнослужащего». При попытке выбрать один их пунктов возникают запросы на предоставление данных из военного билета и вопросы о том, были ли отсрочки ранее.

Если гражданин кликает на «выезд из страны», то ему высвечивается вопрос о том, когда именно планируется поездка. На ввод случайной даты бот пишет: «Изучим предоставленную информацию и ответим в этом чате как можно скорее. Если вы хотите дополнить обращение, отправьте дополнительные сведения или документы прямо в этот чат».