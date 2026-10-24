Вирусолог предупредил о распространении опасного вируса по всему миру

Вирусолог Нетесов допустил распространение хантавируса Андес по всему миру

Вызвавший вспышку инфекции на круизном судне MV Hondius хантавирус Андес может распространиться за пределы Южной Америки. Такой риск допустил академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов, его слова привел ТАСС .

По мнению специалиста, вызывающие тяжелые заболевания хантавирусы уже нельзя считать экзотической угрозой.

«Мы видим, что вирус может разлететься по миру», — заявил ученый.

Одним из возможных путей распространения Нетесов назвал корабельных крыс. Если возбудитель попадет к грызунам в портовых городах, они могут переносить инфекцию между странами.

Дополнительный риск создают туристические поездки в потенциально опасные районы, включая Южную Америку и полярные круизы.

Хантавирус Андес обычно передается человеку при вдыхании частиц выделений инфицированных грызунов. В отдельных случаях возможна передача от человека к человеку при тесном контакте.