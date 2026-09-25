Россиянам посоветовали укрывать розы и гортензии при минус 5 градусах

Розы и гортензии следует укрывать после установления ночных температур около минус 5 градусов. Начальник отдела защиты растений Курганского филиала Россельхозцентра Екатерина Новоселова советует подготовить кустарники к холодам заранее, сообщает Ura.ru .

В конце сентября или начале октября растения можно полить, пока почва не замерзла. Такой полив поможет корням запасти влагу перед зимой. Если осень дождливая, дополнительная вода не нужна.

Перед холодами Новоселова рекомендует удалить сухие, больные и сломанные ветки. При признаках заболевания срезы стоит обработать фунгицидом. Сильная формирующая обрезка осенью может ослабить растение.

Корни защитит слой мульчи толщиной 10–15 сантиметров. Подойдут торф, перегной, хвойный опад или прошлогодние сухие опилки. Мульчу не следует укладывать вплотную к стволу и корневой шейке: растение может выпреть.

Для укрытия можно использовать лапник или агроволокно плотностью 60–150 граммов на квадратный метр. Над кустарниками лучше установить каркас, чтобы материал не касался побегов и сохранял воздушную прослойку. У крупных растений он также защитит ветки от тяжести снега.

Укрывать кусты следует, когда почва начнет подмерзать, но еще не промерзнет полностью. Во время долгой зимней оттепели укрытие нужно приоткрывать для вентиляции. Весной его снимают постепенно, желательно в пасмурную погоду.