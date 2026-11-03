Фейк: россиянам спрогнозировали массовые задержки зарплат в 2027 году

В социальных сетях и телеграм-каналах распространилась информация, что Министерство труда и социальной защиты России спрогнозировало задержки зарплат для каждого 15-го работника в 2027 году. Подобных данных ведомство никогда не приводило, а в качестве основы автор использовал информацию Росстата о задолженностях выплат, которые есть сейчас.

Фейк

Сообщение о том, что Минтруда подготовило прогноз о задержке зарплат для каждого 15-го россиянина опубликовал политолог Александр Семченко. Он пояснил, что речь идет об одном из негативных сценариев, которое рассматривает министерство, в котором предусмотрены задержки с выплатами, переносе премий и надбавок для 7% работников.

Правда

В опубликованном Минтруда прогнозе на семилетний период данных о задержках зарплат работающим россиянам нет. В документе говорится о необходимом количестве специалистов по отдельным профессиональным профилям для регионов.

При этом автор публикации о задержке зарплат привел данные Росстата о задолженности работодателей перед россиянами. Но это данные, которые есть на сегодняшний день и построить прогноз на этой информации нельзя. Поэтому откуда взялась доля в 7% неизвестно.



Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец подчеркнула, что общая задолженность по заработной плате на сегодняшний день составляет менее 0,03% от фонда оплаты труда.

«За год этот параметр почти не изменился», — заявила она.

Также важно разграничивать полномочия ведомств. Минтруда занимается выработкой государственной политики и нормативным регулированием в сфере трудовых отношений.

Государственный надзор за соблюдением трудовых прав осуществляет Роструд и его территориальные органы — государственные инспекции труда.

Это ведомство ведет регулярный мониторинг организаций, имеющих задолженность по заработной плате, и проводит проверки при выявлении возможных нарушений.

Минтруд также участвует в профилактике образования задолженности по зарплате. В частности, ведомство разработало порядок работы региональных межведомственных комиссий, одной из основных задач которых является предупреждение возникновения долгов по оплате труда и содействие их погашению.

