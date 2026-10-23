Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом сообщили на сайте ЦБ.

По данным регулятора, экономика во втором полугодии 2026 года растет умеренно. Но цены продолжают расти быстрее, чем хотелось бы, а инфляционные ожидания остаются высокими.

Устойчивый рост цен находится в диапазоне 5–6% в пересчете на год. Это в основном связано с временным сокращением производственных мощностей в отдельных отраслях. Чтобы инфляция начала замедляться, нужен более сдержанный рост спроса.

Дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать в зависимости от инфляции и ожиданий, а также с учетом рисков.

«Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% годовых в 2027 году», — заявили в регуляторе.

Ранее в Совфеде предполагали, что ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 14% до конца года.