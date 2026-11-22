Юрист Южалин: в 2027 году невыгодно брать отпуск в январе, феврале и мае

В 2027 году сразу три месяца окажутся невыгодными работникам на окладе для отдыха, так как отпускные могут быть ниже обычной зарплаты за те же дни. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Самым „невыгодным“ месяцем, как обычно, станет январь: в нем всего 15 рабочих дней. За ним идут февраль и май, где по 19 рабочих дней», — сказал он.

По его словам, в такие месяцы лучше работать, а не отдыхать, чтобы не потерять в деньгах. Отпуск выгоднее брать в месяцы, когда больше рабочих дней.

Ранее сервис SuperJob назвал самые выгодные для отпуска в следующем году для работников с пятидневной неделей. В их число вошли март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. При этом самым убыточным месяцем для отдыха эксперты назвали январь.