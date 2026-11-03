Директор по персоналу Грибкова заметила, что отказ выйти из отпуска не нарушает трудовую дисциплину

С 1 сентября 2026 года работодатели могут отзывать из отпуска сотрудников с вредными или опасными условиями труда в чрезвычайных обстоятельствах. Отказ не влечет дисциплинарной ответственности, сообщает RT .

Директор по персоналу ГК «Гранель» Татьяна Грибкова пояснила, что раньше для таких работников действовал безусловный запрет на отзыв. Теперь он возможен в исключительных ситуациях, но только с письменного согласия сотрудника. Работодатель должен оплачивать отработанные дни не менее чем в двойном размере.

Неиспользованную часть отпуска сотрудник может взять в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску за следующий год. Работодатель обязан закрепить условия отзыва в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.

Грибкова напомнила, что часть 3 статьи 125 Трудового кодекса России запрещает отзывать из отпуска беременных женщин и работников младше 18 лет. Работодатель также не может по своей инициативе сократить или прервать учебный отпуск: он предоставляется в качестве гарантии.