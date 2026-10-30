Сервис SuperJob назвал самые выгодные и невыгодные месяцы для отпуска в 2027 году для работников с пятидневной неделей. Как передает ТАСС , наиболее удачными для отдыха станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, в которых по 22 рабочих дня.

Также выгодно планировать отпуск на июнь или октябрь (по 21 рабочему дню).

Невыгодным будет отдых в ноябре (20 рабочих дней), а также в феврале и мае (по 19 дней). Самым убыточным месяцем станет январь, в котором всего 15 рабочих дней. Это связано с тем, что в коротких месяцах стоимость рабочего дня выше, а отпускные рассчитываются по среднему заработку за год, пишет ТСН24.