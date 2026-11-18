Санаторий, гастротур или поездка по малым городам помогут разнообразить зимний отдых. Еще два варианта — уединение на природе и отпуск в своем городе, рассказал руководитель пользовательских продуктов Яндекс Путешествий Михаил Островерхий, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, современные санатории предлагают не только лечение, но и готовое питание, прогулки, бассейн и оздоровительные программы. Перед бронированием стоит уточнить перечень процедур и необходимость консультации врача.

Гастрономическое путешествие можно построить вокруг местной кухни: в Казани попробовать татарские блюда, в Туле — пряники, в Карелии — калитки и местную рыбу.

Для неспешных прогулок и посещения музеев подойдут Зарайск, Гороховец, Мышкин или Калязин.

Для уединения можно снять загородный дом, глэмпинг или небольшой лесной отель.

Отпуск в своем городе эксперт предложил устроить в гостинице на одну-две ночи. Дополнить его можно завтраком в новом кафе, походом в музей или прогулкой по непривычному маршруту.