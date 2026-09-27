Россиянам назвали продукты, которые не стоит мыть перед готовкой

Мытье сырого мяса не делает его безопаснее: брызги воды могут разнести бактерии по кухне. Специалисты также объяснили, почему не стоит ополаскивать морепродукты и готовые салаты, сообщает Ura.ru .

Диетолог Дани Домингес предупредила, что вода не уничтожает сальмонеллу и кампилобактерии на сырой птице, свинине и говядине. Вместо этого брызги попадают на столешницу, губки и другие продукты. Безопасность мяса обеспечивает термическая обработка. Шеф-повар Иван Кудряшов допускает мытье, если с мяса нужно удалить осколки костей.

Креветки, мидии и рыбу также не нужно ополаскивать перед приготовлением: вода не удаляет бактерии, в том числе листерию. Их уничтожает термическая обработка.

Яйца не стоит мыть сразу после покупки. По словам специалистов, вода повреждает защитную пленку на скорлупе. Загрязненное яйцо можно протереть сухой салфеткой непосредственно перед использованием.

Пакетированный салат с пометкой «готово к употреблению» уже прошел обработку. При повторном ополаскивании на листья могут попасть микробы из раковины. Грибы лучше очистить щеткой или салфеткой: при долгом мытье они впитывают воду. Если грибы быстро ополоснули, их нужно обсушить.

Рис можно промыть в двух-трех водах, чтобы убрать пыль и мусор. Более длительное промывание удаляет крахмал, но вместе с ним крупа теряет часть витаминов группы B и железа.