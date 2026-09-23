Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о налоговых долгах

Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые сообщения о неисполненных налоговых обязательствах. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании F6.

Злоумышленники писали пользователям в мессенджерах от имени государственных ведомств и предлагали перейти по ссылке для проверки информации. Она вела на поддельный сайт, где человека просили ввести код из сообщения якобы для входа в личный кабинет на «Госуслугах».

После этого фишинговый ресурс имитировал взлом аккаунта и показывал уведомление о том, что код использовали преступники. Затем пользователю предлагали позвонить в службу поддержки. На звонок отвечал оператор мошеннического кол-центра.

По данным F6, злоумышленники могли обвинить собеседника в финансировании террористов, потребовать «задекларировать» или «спасти» деньги и склонить его к совершению диверсий. Если человек не поддавался на уговоры, мошенники переходили к угрозам. Для давления они иногда отправляли фотографии дома, где жил человек.

Ранее жительница Сыктывкара стала жертвой интернет-мошенников: поверив человеку, представившемуся инвестором, она перевела злоумышленникам 10 миллионов рублей.