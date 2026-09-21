ЦИК: «Единая Россия» получила на выборах в ГД больше голосов, чем в 2021 году

«Единая Россия» на выборах в Госдуму девятого созыва набирает больше голосов, чем на парламентских выборах 2021 года — 28 219 323 избирателя отдали свои голоса за партию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

По результатам выборов «Единая Россия» набрала 49,82% голосов по федеральному округу, за список кандидатов от партии проголосовали 28 064 258 избирателей. Помимо этого, кандидаты от ЕР тогда одержали победу в 198 одномандатных округах.

По данным ЦИК России после подсчета 79,08% протоколов участковых избирательных комиссий, партия на выборах в ГД девятого созыва набирает 57,69% голосов по федеральному округу.

Ранее иностранный журналист Винченцо Лоруссо, освещающий процесс голосования в Донбассе, сравнил выборы в России и Италии. Например, у итальянцев для допуска к выборам требуется в сжатые сроки собрать десятки тысяч подписей. В России к выборам допускают партии, которые не представлены в ГД.