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    Россиянам напомнили, что магазин обязан вернуть переплату при расхождении чека и ценника

    Если стоимость товара на кассе выше указанной на полке, покупатель вправе потребовать продажи по ценнику. Вернуть разницу можно и после оплаты, сообщает Life.ru.

    Роспотребнадзор напоминал: продавец обязан указывать достоверную стоимость. Окончание акции, переоценка или забытый старый ценник не оправдывают расхождение.

    При обнаружении ошибки стоит сфотографировать ценник рядом с товаром, сохранить чек и обратиться к администратору. Можно потребовать вернуть переплату или отказаться от покупки.

    Если спор не решен, покупатель может подать письменную претензию с датой и временем покупки, названием товара и обеими ценами, передает ОТР.

    Важно сохранить подтверждение ее получения или отправки. К жалобе в Роспотребнадзор прикладывают фото, чек и копию претензии.

    Есть исключения: ценник от йогурта не дает права купить по нему масло. Если магазин ясно указал стоимость с картой лояльности и без нее, скидка зависит от наличия карты. Для весовых товаров нужно учитывать цену за указанную единицу измерения.

    Статья 22 закона о защите прав потребителей отводит продавцу десять дней на возмещение убытков из-за недостоверной информации о цене. Обязательный досудебный порядок для такого спора не предусмотрен. Через суд можно также потребовать компенсацию морального вреда.

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