Мигрантов стали выдворять из России в три раза чаще

Совбез: более 143 тысяч мигрантов выдворили из России в 2026 году

С января по сентябрь 2026 года из России выдворили втрое больше мигрантов, чем за аналогичный период в 2025 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

В ведомстве отметили, что за девять месяцев на иностранцев составили 1,8 миллиона протоколов об административных правонарушениях, что на 22,6% меньше, чем годом ранее.

«За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны — 143,1 тысячи (рост в 3 раза)», — подчеркнули в пресс-службе.

Также 4,8 тысячи иностранных граждан депортировали, 78,7 тысячи сократили срок временного пребывания, еще 290,8 тысячи запретили въезжать в страну.

Ранее семерых уроженцев Средней Азии и Закавказья лишили российского гражданства за угрозу национальной безопасности и межнациональным отношениям.