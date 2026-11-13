Миронов призвал привязать пенсию к прежнему заработку

Миронов: пенсия должна быть не меньше 40% от прежней зарплаты

Пенсия в России должна составлять не менее 40% от прежнего заработка человека. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов.

По мнению парламентария, размер пенсионных выплат должен зависеть от заработка, стажа и условий труда. Главным из них он назвал именно зарплату, которую человек получал во время работы.

«Пенсия должна <…> составлять не меньше 40% от прежней зарплаты», — заявил парламентарий.

Миронов напомнил, что Россия еще в 2018 году ратифицировала 102-ю конвенцию Международной организации труда. Эта норма как раз и предусматривает привязку пенсии к прежнему заработку.

В сентябре 2026 года средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей в 12 регионах России.