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    Раскрылась главная причина накоплений россиян

    Почти 40% россиян решили копить ради «подушки безопасности»

    Фото: РИА «Новости»

    Откладывать больше денег до конца года решили почти 40% россиян. Еще около трети граждан сохранят привычные объемы сбережений, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование крупной кредитной организации. 

    Хранить деньги 65% россиян предпочитают на вкладах и накопительных счетах. Лишь 10-ая часть респондентов высказалась за наличные «под подушкой». Инвестиции и недвижимость привлекли не больше 5% граждан России в каждой категории. 

    Молодая аудитория с большим воодушевлением смотрит на инструменты фондового рынка. Среди старших поколений доверие к этому способу накоплений ниже. 

    Основным мотивом копить деньги 36% опрошенных назвали стремление сформировать надежный резерв на крайний случай. Только 17% россиян собирают средства на какое-то крупное приобретение. 

    Ранее россиянам рассказали, как правильно копить деньги.

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