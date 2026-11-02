Раскрылась главная причина накоплений россиян

Откладывать больше денег до конца года решили почти 40% россиян. Еще около трети граждан сохранят привычные объемы сбережений, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование крупной кредитной организации.

Хранить деньги 65% россиян предпочитают на вкладах и накопительных счетах. Лишь 10-ая часть респондентов высказалась за наличные «под подушкой». Инвестиции и недвижимость привлекли не больше 5% граждан России в каждой категории.

Молодая аудитория с большим воодушевлением смотрит на инструменты фондового рынка. Среди старших поколений доверие к этому способу накоплений ниже.

Основным мотивом копить деньги 36% опрошенных назвали стремление сформировать надежный резерв на крайний случай. Только 17% россиян собирают средства на какое-то крупное приобретение.

Ранее россиянам рассказали, как правильно копить деньги.