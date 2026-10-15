Омбудсмен Ярославская предложила ввести кодовое слово для защиты детей от аферистов

Семьям стоит придумать контрольное слово при общении с детьми для защиты от мошенников. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Омбудсмен отметила, что развитие искусственного интеллекта позволяет злоумышленникам подделывать голоса близких людей. По словам Ярославской, кодовая фраза появилась в ее семье после того, как аферисты едва не обманули ее старшего приемного сына.

Она также посоветовала не вступать в разговоры с незнакомцами и периодически перепроверять секретное слово. Правозащитница призвала родителей перевести такую договоренность в шутку, чтобы не создавать у детей чувства страха.