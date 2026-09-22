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    Риелтор Каплинский назвал способы проверить квартиру перед покупкой

    Покупателям жилья посоветовали проверить долги, иски и перепланировку

    Вице-президент Российской гильдии риелторов Владимир Каплинский рассказал, что перед покупкой квартиры нужно проверить ее на долги, обременения, судебные споры и незаконную перепланировку, сообщает Ura.ru.

    Каплинский пояснил, что риелтор представляет интересы продавца или покупателя. Продавцу специалист помогает определить цену и быстрее провести сделку. Покупателю — выбрать подходящий объект и не переплатить.

    Агент также согласовывает цену, условия и сроки передачи квартиры. Его задача — сделать сделку законной и безопасной. Услуги риелтора оплачивает сторона, которая первой обратилась к нему.

    Перед сделкой жилье необходимо проверить на долги, обременения, судебные иски и незаконную перепланировку. Для этого агенты используют специальные программы и привлекают юридические службы.

    Эксперт рекомендовал обращаться в крупные агентства с опытом работы и юридическим сопровождением. Ответственность таких компаний обычно застрахована, а сведения о них размещаются в Едином реестре Российской гильдии риелторов.

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