Столичный портал поставщиков объединил более 410 тысяч бизнесменов

Более 410 тысяч предпринимателей объединил столичный портал поставщиков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

За январь–июль 2026 года зарегистрировались 16,7 тысяч новых поставщиков. Более 12,7 тысяч из них или 76% — из регионов России. Портал поставщиков — универсальный маркетплейс для закупок, 90% предпринимателей которого относятся к малому и среднему бизнесу.

Больше всего поставщиков пришлось на Пермский край — около 2,2 тысяч. На втором месте оказалась Московская область с 1,4 тысячи регистраций. Еще 639 предпринимателей присоединились к порталу из Санкт-Петербурга.

Недавно стало известно, что подмосковные компании заключили 10 соглашений с зарубежными партнерами.