Столичный портал поставщиков объединил более 410 тысяч бизнесменов
Более 410 тысяч предпринимателей объединил столичный портал поставщиков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
За январь–июль 2026 года зарегистрировались 16,7 тысяч новых поставщиков. Более 12,7 тысяч из них или 76% — из регионов России. Портал поставщиков — универсальный маркетплейс для закупок, 90% предпринимателей которого относятся к малому и среднему бизнесу.
Больше всего поставщиков пришлось на Пермский край — около 2,2 тысяч. На втором месте оказалась Московская область с 1,4 тысячи регистраций. Еще 639 предпринимателей присоединились к порталу из Санкт-Петербурга.
Недавно стало известно, что подмосковные компании заключили 10 соглашений с зарубежными партнерами.