Расчетный центр Подмосковья назвал способы не переплачивать за ЖКУ

Если не уложиться в установленные сроки или затянуть с заменой прибора учета, начисления будут производиться сначала по среднемесячным объемам, а затем — по нормативу с применением повышающих коэффициентов: 1,5 для горячей воды и до трех — для холодной. Подать данные о расходе воды и тепла можно через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении, а показания электросчетчиков принимаются до двадцать шестого числа каждого месяца.

Второй важный пункт — соблюдение платежной дисциплины. Крайний срок внесения квартплаты наступает 15 числа следующего месяца. Просрочка грозит начислением пеней, а в запущенных случаях — отключением услуг и судебными разбирательствами. Кроме того, своевременная оплата сохраняет право на получение льгот и субсидий.

Третья рекомендация касается выбора способа перевода средств: в цифровых сервисах МосОблЕИРЦ оплата банковской картой проходит без комиссии, также можно воспользоваться отделениями, терминалами и онлайн-сервисами банков.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что расчетный центр пересматривает подходы к работе, активно внедряя новые технологии. Большинство обращений жителей связаны с задолженностью и корректностью начислений за отопление, воду, свет и газ. Сегодня количество таких жалоб снижается, и работу в этом направлении планируют продолжить.