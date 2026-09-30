Адвокат Власова назвала ошибки собственников, ведущие к потере жилья

Адвокат, кандидат юридических наук Ольга Власова перечислила ошибки, из-за которых можно лишиться приобретенной недвижимости. Об этом она рассказала в беседе с Lenta.Ru .

Власова предупреждает о рисках при покупке наследственного жилья. Согласно ст. 1141 ГК РФ, если завещания нет, имущество делится по закону. Покупка у наследника второй очереди (брата, сестры) опасна: наследники первой очереди (дети) могут позже через суд доказать фактическое принятие наследства (например, оплатой ЖКХ), вернуть недвижимость себе, а покупателю придется вернуть объект, пишут «Известия».

Второй риск — ст. 1152 ГК РФ: приняв часть наследства, человек принимает все. Если квартира куплена в браке на общие деньги, но оформлена на одного, после его смерти наследники второго супруга могут потребовать супружескую долю (ст. 1150 ГК РФ). Если дом уже продан, покупатель рискует лишиться половины жилья.

Ранее юрист Геннадий Карпов предупреждал, что вместе с недвижимостью могут перейти и долги.