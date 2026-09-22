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    Экономист Чурилова назвала правила для защиты от лишних трат

    KP.RU: списки покупок и пауза перед заказом помогают соблюдать бюджет

    Экономист и эксперт по личным финансам Ольга Чурилова посоветовала россиянам составлять списки, откладывать покупки на сутки и разделять накопления по целям. Эти приемы помогают не поддаваться эмоциям и контролировать расходы, сообщает kp.ru.

    Чурилова рекомендовала применять правило 24 часов при заказах на маркетплейсах. Перед оформлением покупки стоит оставить товар в корзине на сутки: за это время желание приобрести часть вещей может исчезнуть.

    Экономист также посоветовала открыть отдельные накопительные счета для разных целей, в том числе для оплаты ЖКХ, расходов на детей и спонтанных покупок. Такой подход позволяет заранее установить лимиты и не выходить за них.

    Еще один способ сэкономить — составлять список необходимого перед походом в магазин. По словам Чуриловой, это помогает сократить траты как на продукты, так и на дорогие товары. Для получения скидок на несколько одинаковых товаров она предложила объединяться с друзьями и знакомыми.

    При виде скидки эксперт советует воспользоваться правилом 60 секунд: в течение минуты нужно подумать, купили бы товар без снижения цены. Если ответ отрицательный, от покупки лучше отказаться.

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