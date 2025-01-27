Россиянам рассказали, как правильно копить деньги

Составление личного финансового плана (ЛФП) поможет правильно копить деньги и выбраться из долгов. Об этом рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» .

По словам собеседницы журналистов, ЛФП покажет причины финансовых трудностей и поможет с поиском их решения. Человеку следует сначала поставить конкретные цели, потом оценить свое финансовое положение, доходы, расходы и долги.

«Определите, чего вы хотите достичь через год, пять или двадцать лет. Цели должны быть конкретными и измеримыми. Например, вместо абстрактного „накопить на машину“ укажите марку, год выпуска и комплектацию», — объяснила она.

Волкова предложила распоряжаться деньгами по системе «50-30-20», где 50% — это необходимые траты, 30% — необязательные, а 20% — на накопление. Если это распределение не подходит, можно просто откладывать 10% от всей зарплаты.

Ранее маркетолог Елизавета Волошанина посоветовала сравнивать цены на продукты в разных магазинах, чтобы сэкономить. Также она предложила ограничить затратные привычки, например, походы в рестораны или ненужные закупки в маркетплейсах.