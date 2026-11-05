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    «Радиостанция Судного дня» выдала в эфир два странных сообщения

    «Радио Судного дня» вечером выдало в эфир слова «бронтозавр» и «ваттофайл»

    Фото: РИА «Новости»

    «Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала два странных сообщения в эфир. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».

    Слова транслировали в 19:09 и в 20:04 по московскому времени 5 ноября. Это были третье и четвертое сообщение за день.

    «НЖТИ 25828 бронтозавр 8526 1223», — говорилось в первой шифровке.

    Во второй прозвучало неизвестное слово «ваттофайл».

    «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир спустя два дня молчания. До этого в понедельник, 2 ноября, «Жужжалка» передала только одно сообщение — «дуче». Это известное слово. Такой титул носил глава Национальной фашистской партии Бенито Муссолини.

    До этого днем «Жужжалка» передала в эфир два загадочных сообщения «подпухлый» и «миля».

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