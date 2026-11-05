«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир два странных сообщения

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала два странных сообщения в эфир. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Слова транслировали в 19:09 и в 20:04 по московскому времени 5 ноября. Это были третье и четвертое сообщение за день.

«НЖТИ 25828 бронтозавр 8526 1223», — говорилось в первой шифровке.

Во второй прозвучало неизвестное слово «ваттофайл».

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир спустя два дня молчания. До этого в понедельник, 2 ноября, «Жужжалка» передала только одно сообщение — «дуче». Это известное слово. Такой титул носил глава Национальной фашистской партии Бенито Муссолини.

До этого днем «Жужжалка» передала в эфир два загадочных сообщения «подпухлый» и «миля».