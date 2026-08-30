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    Прямой эфир

    «Радиостанция Судного дня» выдала в эфир три странных сообщения

    Фото: РИА «Новости»

    Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», передала в эфире три новых сообщения в последние выходные августа. Одно из них — «коломох», сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».

    В субботу, 29 августа, радиостанция передала сигнал в 17:59 по московскому времени.

    «65ВУ И8М7 46814 38060 КОЛОМОХ 2899 4608», — говорилось в сообщении.

    В воскресенье «Жужжалка» вышла в эфир с сообщениями «огонек» и «коптский».

    В четверг радиостанция передала в эфир 14 таинственных сообщений. Среди них слова — «люфтозил», «залочех», «курочка», «душегуб», «святоцвет» и «скипократ».

    В начале недели «Жужжалка» вышла в эфир утром в 06:08. Радиостанция передала в короткие промежутки времени сообщения  «мыловар», «должностной», «белокурый» и «шкеторинг».