«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир три странных сообщения

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», передала в эфире три новых сообщения в последние выходные августа. Одно из них — «коломох», сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».

В субботу, 29 августа, радиостанция передала сигнал в 17:59 по московскому времени.

«65ВУ И8М7 46814 38060 КОЛОМОХ 2899 4608», — говорилось в сообщении.

В воскресенье «Жужжалка» вышла в эфир с сообщениями «огонек» и «коптский».

В четверг радиостанция передала в эфир 14 таинственных сообщений. Среди них слова — «люфтозил», «залочех», «курочка», «душегуб», «святоцвет» и «скипократ».

В начале недели «Жужжалка» вышла в эфир утром в 06:08. Радиостанция передала в короткие промежутки времени сообщения «мыловар», «должностной», «белокурый» и «шкеторинг».