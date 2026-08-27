«Душегуб», «курочка» и «рекорд»: «Радио Судного дня» разразилось 14 сообщениями за день

«Радиостанция Судного дня» передала 14 загадочных сообщений за день

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», в четверг передала 14 таинственных сообщений. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность станции.

Первое сообщение «подголосок» прозвучало в 06:56 по московскому времени. Затем в эфире прозвучали «кумотом», «люфтозил», «изофермент», «залочех», «прегрешение», «курочка», «рекорд», «выемовал», «душегуб», «ввозоруль», «бунтолет», «махокран», «стыкодуст», «святоцвет» и «днестр».

Последнее на данный момент послание — слово «скипократ» — появилось в эфире в 13:50.

УВБ-76 — это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка».

В прошлый раз станция выходила на связь в понедельник, 24 августа. Тогда она передала шифры «мыловар должностной», «белокурый» и «шкеторинг».