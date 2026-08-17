«Радио Судного дня» передало в эфир новый загадочный сигнал

Радиостанция «УВБ-76», известная как «Жужжалка» и «Радио Судного дня», передала в эфир зашифрованное слово «атрий». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Слово появилось в эфире 17 августа в 12:48 по Москве. До этого, 16 августа, «станция Судного дня» передала слово «гребенщик».

В эфире «УВБ-76» часто выходят зашифрованные слова и числа. Их значения не раскрывают, но некоторые люди нередко связывают послания «Жужжалки» с мировыми событиями.

Ранее, 13 августа, «Радио Судного дня» выдало три новых шифрованных сообщения — слова «расценка», «бурохиос» и «звукошнек». А в четверг, 30 июля, «Жужжалка» проявила самую большую активность с начала года и выдала в эфир сразу девять сообщений за несколько часов.