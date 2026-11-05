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    «Радио Судного дня» передало два сообщения за 20 минут

    Фото: РИА «Новости»

    В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало два загадочных сообщения меньше чем за полчаса. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

    В 11:15 по московскому времени «Жужжалка» передала в эфир слово «Подпухлый». Спустя 17 минут слушатели получили еще одно таинственное послание.

    «НЖТИ 42005 МИЛЯ 5351 5627», — прозвучало в эфире в 11:32.

    Это не первые сообщения, которые «Радиостанция Судного дня» передала в ноябре. Накануне УВБ-76 выдала шифр «Дуче» после недели тишины.

    Перед тем, как замолчать на семь дней, «Жужжалка» озвучила в эфире четыре необычных слова «Боевосбой», «Аропод», «Амадрилл» и «Ревонорд».

    Как ранее объяснял владелец телеграм-канала «УВБ-76 эфир», на самом деле слова, которые передает станция, не несут в себе смысловой нагрузки. Важность имеют только цифры.

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