«Радио Судного дня» передало два сообщения за 20 минут

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало два загадочных сообщения меньше чем за полчаса. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

В 11:15 по московскому времени «Жужжалка» передала в эфир слово «Подпухлый». Спустя 17 минут слушатели получили еще одно таинственное послание.

«НЖТИ 42005 МИЛЯ 5351 5627», — прозвучало в эфире в 11:32.

Это не первые сообщения, которые «Радиостанция Судного дня» передала в ноябре. Накануне УВБ-76 выдала шифр «Дуче» после недели тишины.

Перед тем, как замолчать на семь дней, «Жужжалка» озвучила в эфире четыре необычных слова «Боевосбой», «Аропод», «Амадрилл» и «Ревонорд».

Как ранее объяснял владелец телеграм-канала «УВБ-76 эфир», на самом деле слова, которые передает станция, не несут в себе смысловой нагрузки. Важность имеют только цифры.