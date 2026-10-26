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    «Радио Судного дня» передало четыре сообщения за несколько часов

    Фото: РИА «Новости»

    Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», 26 октября передала четыре сообщения с необычными словами. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

    Первая передача прозвучала в 12:36 по московскому времени. В эфире зафиксировали слово «Боевосбой», за которым последовали цифровые комбинации. Спустя почти два часа, в 14:21, радиостанция передала еще одно сообщение — на этот раз со словом «Аропод».

    Третью передачу наблюдатели зарегистрировали в 15:33. Она содержала слово «Амадрилл». Четвертое сообщение поступило в 16:18, когда в эфире прозвучало слово «Ревонорд».

    При этом в последней радиограмме операторы допустили ошибку при передаче одной из цифровых групп. Как уточнили авторы канала, первоначально прозвучало число 60962, однако при повторном прочтении его исправили на 50962.

    Ранее, в середине октября, радиостанция УВБ-76 вышла в эфир спустя три дня молчания и передала три новых сообщения.

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