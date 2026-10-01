«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир два странных сообщения подряд

Радиостанция «УВБ-76», известная как «Радио Судного дня», передала два странных сообщения в эфир. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Слова транслировали в в 09:23 и в 09:26 1 октября.

«НЖТИ 45320 балетоманка 9064 6939», — значилось в первой шифровке. «НЖТИ 44103 ароберн 1203 5221» — передали во второй.

С 1976 года в эфире «Радио Судного дня» зачитывают зашифрованные сообщения из цифр и букв. Из-за характерного звука, который слышен на частоте большую часть времени, ее называют «Жужжалкой».

Несколько дней назад в эфир вышло слово «накопитель». Сообщение прозвучало 28 сентября в 07:08 по московскому времени.