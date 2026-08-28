В 1383 году Тихвинская икона Божией Матери чудесным образом появилась в водах Ладожского озера — туда она приплыла из Константинополя. Как так случилось и почему именно это чудо среди всех чудес считается самым важным, 360.ru рассказала историк и сотрудница Музея русской иконы имени Михаила Абрамова Елена Гувакова.

В VIII веке в Византийском государстве был период иконоборчества, когда император Лев III Исавр повсеместно убивал иконописцев и уничтожал иконы. Образ, который позднее назовут Тихвинским, в этих условиях никак не должен был сохраниться. Однако благочестивые люди пустили его вместе с другими иконами в море, чтобы не уничтожать святыню и чтобы она не досталась варварам.

Согласно преданию, именно эта икона чудесным образом, когда все христианские страны пали под игом османов, приплыла в Россию, появившись в водах Ладожского озера.

«Икона явилась нам по водам Ладожского озера. Ее увидели рыбаки — образ несли светлые ангелы», — отметила эксперт.

Позднее на этом месте возвели сначала деревянную церковь, а потом — каменный Успенский собор. В 1560-м Иван Грозный приказал основать там монастырь, где икона хранится по сей день.

С тех пор образ стал одним из немногих явленных чудесным образом, который символизирует сохранение русского православия.

«Отсюда пошла тема, что Россия — Третий Рим. То есть сама Богородица выбрала Россию своим уделом, дала помощь не только духовную, но и зримую, явив икону чудесным образом», — подытожила историк.

Подробнее о том, где и когда можно приложиться к Тихвинскому образу в Москве, читайте в материале 360.ru.