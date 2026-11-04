Путин посетил выставку к юбилею патриарха Кирилла

В День народного единства президент Владимир Путин приехал на выставку «Христианская традиция. Наши дни». Экспозиция приурочена к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщило РИА «Новости» .

Президента сопровождали патриарх Кирилл и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Вместе с ними выставку осмотрели глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Экспозиция демонстрирует развитие церковного искусства в конце XX — начале XXI века. Посетители могут увидеть четыре тематические зоны. Первая посвящена истории страны и православию. Вторая — библейским сюжетам.

Третий зал рассказывает о возрождении храмов и работе реставраторов. Завершает выставку зона духовной красоты. Мероприятие проходит в рамках форума «Православная Русь — ко Дню народного единства».

Ранее президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.