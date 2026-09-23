Участник СВО из Камеруна принял православие в Чехове

Омар Родригес участвовал в специальной военной операции на стороне России. Смена веры для бойца стала решением души, принятым по зову сердца.

Участник СВО Омар Родригес, гражданин Камеруна, боевой товарищ Чеховской ассоциации ветеранов СВО, принял решение перейти в православную веру. Его позывной — Снежок. Перед принятием веры Омар побеседовал с отцом Сергием, настоятелем Вознесенской Давидовой пустыни и благочинным церквей Чеховского округа. Священник выслушал бойца, поддержал и помог понять, что значит вера. Родригес выбрал церковное имя Давид.

С декабря 2025 года Омар оформляет российское гражданство. Без него он не может найти стабильную работу. Пока ему помогают в местной Ассоциации ветеранов СВО. В сссоциации отметили, что смена веры для бойца, прошедшего испытания и потери, становится решением души, принятым по зову сердца.