Новые санкции Брюсселя против журналистов, писателей, общественных деятелей и священнослужителей показали реальную цену европейских ценностей. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства России при ЕС.

Под новые ограничения Евросоюза попали не только компании и предприниматели, но и представители медиа, литературы, общественной сферы, силовых и судебных структур. В перечень также включили главу Крымской митрополии РПЦ, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

«Евросоюз упорно стремится всеми силами поддержать террористический коррумпированный режим в Киеве, преследуя российских граждан за культуру, свободу слова и за веру», — заявили дипломаты.

Они подчеркнули, что Москва считает такие ограничения незаконными односторонними мерами и готовит соразмерный ответ.

Представители дипмиссии добавили, что 15 июня 2026 года Брюссель утвердил новые персональные, правозащитные и гибридные санкции против России на фоне продолжения обсуждения 21-го санкционного пакета ЕС.