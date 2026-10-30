Путин поблагодарил лидера Мадагаскара за регистрацию РПЦ на острове

Российский лидер Владимир Путин встретился в Москве с президентом переходного периода Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В апреле Русская православная церковь получила статус юридического лица на Мадагаскаре. Хочу Вас за это поблагодарить», — отметил Путин.

Он добавил, что в республике около полутора тысяч прихожан РПЦ.

Оба лидера обратили внимание на дружеские связи между странами, которые длятся уже 54 года. Они выразили стремление укреплять и расширять партнерство за счет совместных проектов.

Путин провел серию переговоров с лидерами, приехавшими на саммит Россия — Африка. Ранее глава государства встретился с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.