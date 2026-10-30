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    Путин поблагодарил лидера Мадагаскара за регистрацию РПЦ на острове

    Фото: 360.ru

    Российский лидер Владимир Путин встретился в Москве с президентом переходного периода Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «В апреле Русская православная церковь получила статус юридического лица на Мадагаскаре. Хочу Вас за это поблагодарить», — отметил Путин.

    Он добавил, что в республике около полутора тысяч прихожан РПЦ.

    Оба лидера обратили внимание на дружеские связи между странами, которые длятся уже 54 года. Они выразили стремление укреплять и расширять партнерство за счет совместных проектов.

    Путин провел серию переговоров с лидерами, приехавшими на саммит Россия — Африка. Ранее глава государства встретился с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

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