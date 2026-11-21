Президент РФ Владимир Путин высказался о руководстве страной, напомнив о словах императора Александра II и фельдмаршала Бурхарда Кристофа фон Миниха. Своим мнением он поделился в интервью сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель», видео опубликовали на сайте Кремля.

«В XVIII веке был такой фельдмаршал Миних, который как-то сказал — во всяком случае, ему приписывают это высказывание: Россия — это та страна, которая напрямую управляется Богом. Иначе непонятно, как она вообще существует», — сказал Путин.

Потом напомнил, как император Александр II на вопрос, сложно ли управлять Россией, иронично ответил, что «управлять совсем несложно, только абсолютно бесполезно». В ходе разговора Путин также согласился с высказыванием немецкого поэта Мария Рильке, о котором вспомнил Кустурица. Тот когда-то написал о России, что она граничит с Богом.

Ранее Путин назвал скорость мысли и крепость духа ключевым условием для достижения победы в любо конфликте.