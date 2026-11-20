Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 80 лет. Подмосковные верующие особенно ценят его за служение вере и людям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале поздравил предстоятеля с праздником.

«Всю свою жизнь Патриарх посвятил служению Церкви и людям. В Подмосковье мы особенно ценим его внимание к сохранению духовных традиций, укреплению семьи и воспитанию подрастающего поколения», — сказал он.

Воробьев отметил, что в регионе активно восстанавливаются храмы, поддерживаются благотворительные инициативы и ведется работа по сохранению культурного наследия. Эта работа помогает прививать детям нравственные ценности.

От имени жителей Московской области губернатор поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и божьей помощи в делах.

Патриарху Кириллу 20 ноября исполнилось 80 лет. Президент России Владимир Путин лично поздравил его в патриарших палатах Московского Кремля.