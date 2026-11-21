Не только Россия является русским миром. Русскоязычные жители других стран со своими общинами и приходами тоже к нему относятся. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом в проекте «Наше Крещение. Предстоятель», сообщила пресс-служба МИД.

«Русский мир — он шире, чем Россия. Это страны, где русские традиционно проживают компактно, уже создали там свои общины. В большинстве случаев у них есть и православные приходы», — сказал он.

Лавров заявил, что к русскому миру относятся все носители русского языка и культуры. Россия притягивает их. По информации министра, по «визе традиционных ценностей» в упрощенном порядке в страну переселились несколько тысяч человек.

Указ президента России Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» вышел в августе 2024 года. С тех пор в страну переехали сотни немцев, французов и австрийцев.