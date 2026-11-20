FT: команда Трампа хочет добиться мирной сделки по Украине до января 2027 года

Администрация президента США Дональда стремится к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной к началу января, чтобы успеть к предстоящей смене большинства в обеих палатах конгресса после недавних выборов. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на четыре осведомленных источника.

«Трамп симпатизирует [президенту России Владимиру] Путину и хочет закончить все это к январю», — заявил газете высокопоставленный украинский чиновник.

Команда Трампа опасается, что после вступления в полномочия нового состава конгресса, в котором большинство получили демократы, они попытаются усилить санкционное давление на Россию и начать наращивать военную помощь Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев и его спонсоры в Европе должны осознать реалии и согласиться с компромиссами, предлагаемыми Америкой, по урегулированию конфликта.